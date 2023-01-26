Рим, 26 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Беспилотники разработки Израиля и одна система противовоздушной обороны (ПВО) Samp/T, оснащенная примерно 20 боеприпасами, будут направлены Киеву властями Италии в рамках нового, шестого пакета военной помощи. Об этом 26 января сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в спецслужбах.

Senior Airman Faith Schaefer/globallookpress.com Борт с военной помощью Украине

«Правительство приняло решение направить (украинским войскам — прим. ред.) … одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами», — говорится в публикации.

Кроме того, утверждается, что также в очередной пакет итальянской военной помощи для Украины войдут тяжёлые артиллерийские орудия, транспорт и генераторы.

Помимо того, отмечается, что также Рим хочет направить Киеву беспилотники, которые «собраны в Италии по израильскому проекту», что будет сделано в противовес якобы использованию Россией на Украине дронов производства Ирана, что неоднократно опровергалось и Москвой, и Тегераном.

Также указывается, что ещё одной из причин для отправки Италией киевскому режиму названных беспилотников является дороговизна применения Samp/T, каждый залп которого стоит €1 млн.

При этом добавляется, что также, кроме оружия, Рим предоставляет боевикам ВСУ «разведывательную информацию», получаемую благодаря спутниковым системам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто рассказал, что в шестом пакете военной помощи Италии киевскому режиму не будет артиллерийских систем и наземных средств.