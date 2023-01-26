Мельбурн, Австралия, 26 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. 23-летняя российская теннисистка Елена Рыбакина обыграла спортсменку из Белоруссии Викторию Азаренко и вышла в финал турнира Australian Open — 2023 среди женщин со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Елена Рыбакина (Казахстан)

Отмечается, что матч, проходивший в четверг, 26 января, в Мельбурне, длился 1 час 43 минуты. В параллельной игре полуфинала между собой играют Магда Линетт (Польша) и Арина Соболенко (Белоруссия).

Стоит отметить, что 33-летняя Викторя Азаренко дважды становилась победителем турнира «Большого шлема» — в 2012 и 2013 годах.

Вчера, 25 января, сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира «Большого шлема» обыграл спортсмена из России Андрея Рублева со счетом 6:1, 6:2, 6:4.