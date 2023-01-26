Молдавия, 26 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Меры, которые приняли власти Молдавии для обеспечения функционирования водоканала Кишинёва Apă Canal Chişinău, оказались недостаточными, и столица всё ещё может остаться без водоснабжения. Об этом 26 января сообщил в своём телеграм-канале мэр города Ион Чебан.

Dodon.md Ион Чебан

«Поскольку максимально были затянуты процессы, чтобы не корректировать стоимость услуг водоснабжения и канализации, а с другой стороны — растут цены на все остальные услуги, в связи с этим Apă Canal Chişinău накопил долги за электроэнергию», — написал градоначальник.

Он сообщил, что у водоканала накопился долг в размере 78 млн леев (около 285 млн рублей) за электроснабжение. На некоторых объектах предприятия уже отключили электричество за неуплату. Вскоре придётся остановить работу очистных сооружений, из-за чего в городе будет неприятный запах.

По словам мэра, он заранее предупреждал, что из-за стремительного роста цен на энергоносители необходимо поднять тариф на водоснабжение, но это было сделано с опозданием и не в полной мере. В результате предприятию грозит банкротство якобы по вине центральных властей, регулирующих тарифы.

«Они очень хотят, чтобы это предприятие оказалось в частных руках, как и многие другие учреждения, которые они обанкротили», — заявил Чебан.

Напомним, о том, что Кишинёв может остаться без воды, Чебан предупреждал в ноябре 2022 года. В январе 2023 года Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии утвердило повышение тарифов для бытовых потребителей, но не до 23 леев, как запросили в Кишинёве, а до 15 леев.