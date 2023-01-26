Париж, 26 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 26 января прибыла в Одессу. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter, обозначив целью своей поездки поддержку Францией Украины.

Panoramic/globallookpress.com Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна

«В Одессе! — написал Колонна. — Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера».

Напомним, двумя днями ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили дипломатические шаги, необходимые для завершения конфликта на Украине, кроме того, Зеленский поблагодарил за решение передать Киеву лёгкие танки. Также он не преминул выразить своем мнение о недопустимости присутствия российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх в Париже.