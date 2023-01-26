Пермь, 26 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В Перми полиция начала проверку по факту массовой драки, которую у торгового центра устроили подростки. Видео потасовки появилось в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

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«21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами», ― сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Он добавил, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку, в ходе которой было установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле торгово-развлекательного центра.

В настоящее время личность одного из нападавших установлена. Стражи порядка выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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Напомним, на кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Пермь ЧП и ДТП», группа подростков жестоко пинает ногами сверстника. У лежащего на снегу мальчика изо рта идёт кровь. Затем подростки аналогичным образом расправляются с ещё одним несовершеннолетним. По словам очевидцев, причиной конфликта стал аккумулятор к электронной сигарете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени три девочки-подростка жестко избили 36-летнего мужчину.