Москва, 26 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. По состоянию на 26 января специальная военная операция России на Украине приобретает всё более наступательный характер. Данные Минобороны свидетельствуют о том, что только за последние сутки поражены были 83 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника уничтожены в 119 районах.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (26.01.2023 г.)

Особое внимание было приковано к боям на южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо Угледара, противнику нанесено поражение в населенных пунктах Павловка и Левадное. За сутки потери ВСУ там составили до 60 военнослужащих.

Наибольший урон в живой силе (не менее 70 человек) ВСУ получили на краснолиманском направлении. При поражении бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР) были уничтожены также две боевые бронированные машины и четыре американских артиллерийских системы М-777.

Существенные успехи российские военные демонстрируют на донецком направлении: заняв более выгодные рубежи и позиции, ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка и 40 украинских военнослужащих. Помимо этого, были выведены из строя боевая машина пехоты, две установки РСЗО «Град», американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б» и другая военная техника.

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, информирует Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 337 день. Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города,

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