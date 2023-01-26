Москва, 26 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства уничтожены на херсонском направлении российскими военными, сообщил 26 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожены две станции — AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы на херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-20.

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