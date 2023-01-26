Дженин, Палестина, 26 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Количество погибших в результате столкновения с военнослужащими Армии обороны Израиля палестинцев в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан увеличилось до девяти человек. Об этом 26 января сообщает минздрав Палестины.

Ilia Yefimovich/globallookpress.com Армия Израиля

«Число жертв израильской агрессии в Дженине с сегодняшнего утра увеличилось до девяти», — говорится в сообщении, и уточняется, что в это число входит одна пожилая женщина.

При этом ранее сообщалось о четырёх погибших и 13 пострадавших в результате столкновений в Дженине утром 26 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января инцидент с обстрелом автобуса в Израиле произошел на Западном берегу реки Иордан.