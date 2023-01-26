Нью-Йорк, США, 26 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут справиться с управлением танками, которые Запад собирается передать Киеву, сообщает телеканалу CNN.

Jana Glose/globallookpress.com Йенс Столтенберг

«Украинцы показали себя чрезвычайно умелыми и способными в обращении с техникой и оружием», — сказал Йенс Столтенберг в интервью.

По словам генсека НАТО, у ВСУ есть «большой опыт» в управлении советскими танками. Это же будет «полезным подспорьем» для обучения обращению с западными танками.

Как сообщало ИА REGNUM, ране президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада истребители, а также дальнобойные ракеты для артиллерии.

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