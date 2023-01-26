Брюссель, 26 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО. Её проведение в середине февраля 2023 года анонсировали в пресс-службе альянса. Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Zheng Huansong/globallookpress.com Йенс Столтенберг

«Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14–15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 января начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что стремление НАТО расшириться с помощью Финляндии и Швеции представляет угрозу суверенитету России. План строительства и развития Вооруженных сил РФ должен гарантировать защиту от этой опасности.

Герасимов сообщил, что для устранения этих угроз решено создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.