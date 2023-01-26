Мелитополь, 26 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о потерях Вооруженных сил Украины после начала активных действий подразделений российских сил в Запорожской области.

Виктор Антонюк/РИА Новости Оставленные позиции ВСУ

«У нас в Запорожской области на передке подразделения ВСУ выхватывают: 80, 120, 150 и даже 200 человек в день», — сказал Рогов в интервью ТАСС 26 января.

Также деятель отметил, что за последнюю неделю после освобождения населенного пункта Лобковое 20 января на запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий.

В среду, 25 января, Владимир Рогов сообщил, что Вооруженным силам России удалось сорвать удар киевских военных в направлении Бердянска и Мелитополя.