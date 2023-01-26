Днепропетровск, Украина, 26 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Четыре склада с боеприпасами украинской армии уничтожено за сутки в ходе спецоперации, сообщил 26 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Минометные мины

Склады уничтожены в Червоногригоровке Днепропетровской области и в районах Дудчан и Токаревки подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Угледара, Червоного и Канцеровки уничтожены в рамках спецоперации три склада артиллерийских боеприпасов украинской армии.