ВС России сбили два штурмовика Су-25 и восемь беспилотников
Москва, 26 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российские истребители и силы ПВО в течение прошедших суток сбили два штурмовика Су-25 ВСУ. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, вражеские самолёты были сбиты над территорией ДНР возле посёлка Андреевка и Угледар.
«Также уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили семь реактивных снарядов, в том числе системы HIMARS, над населёнными пунктами ДНР и ЛНР.
Стоит отметить, всего с начала спецоперации по денацификации Украины, по данным Минобороны, ВС РФ уничтожили 379 самолётов, 204 вертолёта и 2956 беспилотников.