Москва, 26 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российские истребители и силы ПВО в течение прошедших суток сбили два штурмовика Су-25 ВСУ. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Су-25

По данным ведомства, вражеские самолёты были сбиты над территорией ДНР возле посёлка Андреевка и Угледар.

«Также уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Новопрокоповка и Дорожнянка Запорожской области», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили семь реактивных снарядов, в том числе системы HIMARS, над населёнными пунктами ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, всего с начала спецоперации по денацификации Украины, по данным Минобороны, ВС РФ уничтожили 379 самолётов, 204 вертолёта и 2956 беспилотников.