Конашенков: ВС РФ уничтожили 40 киевских боевиков на донецком направлении
Донецк, 26 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. За последние сутки в результате успешного продвижения подразделения «Южной» группировки ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка ДНР ликвидировано свыше 40 боевиков ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 января.
Также Конашенков отметил, что на данном направлении за прошедшие сутки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, боевая машина пехоты, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», САУ М09 Paladin производства США, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В среду, 25 января, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось о неудачных попытках Вооруженных сил Украины прорваться на левый берег Днепра.