Донецк, 26 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. За последние сутки в результате успешного продвижения подразделения «Южной» группировки ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка ДНР ликвидировано свыше 40 боевиков ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 января.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ

Также Конашенков отметил, что на данном направлении за прошедшие сутки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, боевая машина пехоты, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», САУ М09 Paladin производства США, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В среду, 25 января, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось о неудачных попытках Вооруженных сил Украины прорваться на левый берег Днепра.