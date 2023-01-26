Москва, 26 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» за минувшие сутки продолжили наступательные действия на южнодонецком и запорожском направлениях. В результате нанесенных ударов в районе Угледара (ДНР) и Червоное и Канцеровки (Запорожская область) были уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Такие данные привело в ходе брифинга 26 января Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается также, что в районе Угледара и населенных пунктов Павловка и Левадное Запорожской области было ликвидировано до 60 киевских боевиков. Уничтожены также пять единиц техники, в том числе три боевые броневика и два пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Червоное и Канцеровка Запорожской области уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.