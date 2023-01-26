Москва, 26 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили четыре артиллерийских системы производства США М-777 на краснолиманском направлении. Об этом 26 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Расчеты модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» поражают замаскированные позиции и артиллерию ВСУ

«Огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества», — уточнил Конашенков.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры работы военнослужащих соединения управления группировки войск Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают связь и управление в войсках в зоне спецоперации.

Читайте также: Минобороны России показало работу связистов в зоне спецоперации