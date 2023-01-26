ВС РФ уничтожили гаубицы М-777 ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 26 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили четыре артиллерийских системы производства США М-777 на краснолиманском направлении. Об этом 26 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества», — уточнил Конашенков.
Кроме того, по его словам, за минувшие сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры работы военнослужащих соединения управления группировки войск Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают связь и управление в войсках в зоне спецоперации.
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