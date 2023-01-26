Москва, 26 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ за сутки поразили в ходе спецоперации на Украине 83 артиллерийских подразделения киевских войск на огневых позициях. Об этом 26 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребители ВКС России, задействованные в специальной военной операции

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации, за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также российскими войсками в районе Очакова в захваченной режимом Киева Николаевской области Украины была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) зенитного-ракетного комплекса С-300 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские подразделения на купянском направлении нанесли удары артиллерии по скоплениям живой силы ВСУ.