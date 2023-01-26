Москва, 26 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Российские подразделения на купянском направлении нанесли удары артиллерии по скоплениям живой силы ВСУ. Об этом 26 января сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

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«Артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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В результате было уничтожено более 20 военнослужащих киевского режима, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 января, российскими военными на купянском направлении были пресечены действия семи украинских диверсионно-разведывательных групп, а также уничтожены две самоходные гаубицы и свыше 90 боевиков ВСУ.