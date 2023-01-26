Киев, 26 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. О повреждении энергетического объекта в Киевской области сообщили 26 января в пресс-службе региональной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика киевского режима

«Отмечаем, что в настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

Энергетики предупреждают о том, что в связи с повреждением объекта в регионе сегодня не действуют ранее установленные графики отключений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева и Киевской области распространили информацию о взрывах.

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