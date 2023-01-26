Москва, 26 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что Зеленский достоин стать собеседником российского президента Владимира Путина. Отвечая 26 января на вопросы СМИ, он также высказал отношение Кремля к поставке зарубежных танков на Украину и прокомментировал другие актуальные темы.

U.S. Department of Defense Танки

Представители СМИ поинтересовались, как в Кремле относятся к словам президента США Джо Байдена о том, что поставка американских танков Киеву является не борьбой против России, а борьбой за свободу.

По словам Пескова, в Москве категорически не согласны с заявлениями о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину ни коим образом не означает вовлеченность стран НАТО в боевые действия. Все, что делают Североатлантический альянс и европейские столицы, по словам Пескова, воспринимается Москвой как прямая вовлеченность в конфликт. И в Кремле видят, как она растёт, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Читайте также: Песков рассказал о реакции Москвы на поставки вооружений Киеву

Журналистов интересовал вопрос о вероятной смене статуса спецоперации (предложение депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия»), но пресс-секретарь президента ответил, что он в Кремле не обсуждается.

Не осталась без внимания тема отношения Зеленского к переговорам с Путиным. Зеленский готовился к войне и сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина, считает Песков.

Читайте также: Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы изменить статус СВО

Из других тем журналисты спросили, примет ли Владимир Путин участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве, но Песков сказал, что о поездке президента в Волгоград ничего пока не известно.

Читайте также: В Кремле сообщат позже о планах на поездку Путина в Волгоград

Говоря о рабочем дне президента, Песков анонсировал 26 января, в канун Дня памяти жертв Холокоста, встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин (ФЕОР) РФ Александром Бородой.

Читайте также: Путин 26 января проведёт встречу с главным раввином России и главой ФЕОР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве помнят предвыборные обещания Зеленского жителям Украины, но он так и не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности. Песков напомнил, что Зеленский готовился к войне и не собирался выполнять эти договоренности.

Читайте также: Песков: Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина