Киев, 26 января, 2023, 13:43 — ИА Регнум. По утверждению главы киевского режима Владимира Зеленского, конфликт на территории Украины завершится только тогда, когда российские войска её «покинут». Он заявил об этом 26 января в интервью британскому телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это всё», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава киевского режима добавил, что для него, по его утверждению, главным приоритетом якобы являются люди, и добавил, что он якобы не намерен «воевать на территории России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы новым послом Великобритании в Киеве стал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.