Москва, 26 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства, бывший топ-менеджер авиационной холдинговрй компании «Сухой» и госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Павочка погиб во время пожара в собственной квартире в Москве. Об этом 26 января сообщает телеграм-канал 112.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Отмечается, что квартира, где произошло ЧП, находится на 17 этаже. Тело Павочки обнаружили пожарные во время тушения огня. Погибшему было 49 лет.

Стоит отметить, что Павочка ранее также работал в структуре «Менатеп», «Лукойле» и «Русдрагмете».