Москва, 26 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В России уже в ближайшее время будет запущен эксперимент, нацеленный на борьбу с продажей просроченной продукции, а также нелегального табака. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 26 января сообщили в правительстве России.

Government.ru Михаил Мишустин

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«С 1 февраля по 1 августа 2023 года планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции», ― говорится в сообщении российского правительства в телеграм-канале.

Планируется, что в эксперимент будет распространяться на отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

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Что касается табачной и никотинсодержащей продукции, то для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Эксперимент пройдет на добровольной основе.

Напомним, проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае её незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент России.