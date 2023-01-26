Донецк, 26 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Безуспешные попытки отбить Угледар с использованием авиации предприняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 26 января сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Евгений Биятов/РИА Новости Боевая машина пехоты БМП-3 ВС РФ

«Противник за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей», — заявил Ян Гагин.

По словам советника врио главы ДНР, у противника ничего не вышло, он терял технику и людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ян Гагин сообщил о новых успехах российских военных на угледарском направлении.