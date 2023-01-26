Гагин: ВСУ предприняли отчаянные попытки отбить Угледар при помощи авиации
Донецк, 26 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Безуспешные попытки отбить Угледар с использованием авиации предприняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 26 января сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Евгений Биятов/РИА Новости
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«Противник за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей», — заявил Ян Гагин.
По словам советника врио главы ДНР, у противника ничего не вышло, он терял технику и людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ян Гагин сообщил о новых успехах российских военных на угледарском направлении.