Москва, 26 января, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Изменять призывной возраст к началу призывной кампании в России не планируется. В Госдуме в настоящее время не готовят изменения в законодательство. Инициатива Минобороны РФ по изменению призывного возраста еще не формализована. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

«У нас нет в работе этих поправок. Минобороны, которое выступило с этой инициативой, пока дальнейших шагов не сделало», — цитирует депутата «Интерфакс».

Напомним, в конце 2022 года о планах изменить призывной возраст в России сообщил в ходе коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Было предложено поднять возраст призывников с 18 лет до 21 года. При этом предельный возраст новобранцев должен составить 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложениями о поэтапном увеличении призывного возраста и других структурных изменениях в российских вооружённых силах.

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