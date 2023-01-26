Киев, 26 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Взрывы от крылатых ракет российских войск, прогремевшие 26 января в нескольких областях Украины, не являются чем-то сверхординарным, пояснил корреспонденту ИА REGNUM военный аналитик Юрий Подоляка.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ничего такого сверхординарного сегодня не было. Постоянно держим противника «в тонусе», создаём ему проблемы, которые в том числе помогают нам решать проблемы на другом направлении, в другом ракурсе, в том числе подавление морально-психологического уровня населения и солдат.

Надо понимать: на чём держалась уверенность ВСУ весной-летом 2022 года? На том, что они победят. Я смотрю срезы психологического поля украинцев, и всё больше украинцев понимает, что война будет проиграна. А воевать, понимая, что ты проиграешь войну и тебя, скорее всего, убьют, никто не хочет. А отсюда люди не хотят идти [воевать], отсюда эти рекрутские наборы, и отсюда понятно, что эти люди не будут воевать так, как воевали ВСУ летом или весной 2022 года», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 337-й день. Утром взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Винницкой, Киевской областях. По данным СМИ, повреждены объекты вражеской инфраструктуры. Напомним также, что Зеленский только 26 января признал успехи российских войск в Донбассе.

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Беседовал Александр Умрихин