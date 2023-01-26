Москва, 26 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В дуэльном бою с американским зенитным ракетным комплексом Patriot российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД может оказаться победительницей. Об этом 26 января заявил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

РИА Новости Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России

Как отметил в интервью ТАСС эксперт, российская ракета Х-31ПД развивает скорость более 3 Махов (более 1 тысячи метров в секунду) и её целью является поражение вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Её нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент России Владимир Путин заявил, что российские средства ПВО являются одними из лучших в мире.