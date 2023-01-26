Москва, 26 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В здании Госдумы, расположенном на Охотном ряду в центре Москвы, стоит открыть православную часовню. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

Антон Новодережкин/ТАСС Священнослужитель в Государственной Думе РФ

Выступая в ходе пленарного заседания XI Рождественских парламентских встреч, которое проходит в нижней палате парламента, депутат напомнил, что до 1934 года на месте здания Госдумы находился храм Параскевы Пятницы.

«90 лет назад его не стало. Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь», — сказал Певцов.