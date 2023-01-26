Варшава, 26 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Польша передаст изготовленные в Германии танки Leopard 2 киевскому режиму сразу, как только украинские военные обучатся управлять данной техникой. Об этом 26 января заявил в эфире радиостанции Radio Plus замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Я уверен, что это перспектива нескольких недель», — сказал замглавы министерства.

Он напомнил, что было принято решение отправить на Украину роту танков Leopard 2 из 14 единиц.

Напомним, 23 января министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак направил в Германию запрос на разрешение о передаче Киеву немецких танков. Ранее Варшава отправила на Украину 250 танков Т-72.