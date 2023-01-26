Москва, 26 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Работа над созданием базы данных ДНК для идентификации неопознанных тел, обнаруженных в Донбассе, начата Следственными комитетом России, сообщили 26 января в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Работа проводится совместно с экспертами и криминалистами бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР, сообщил представитель СКР в интервью РИА Новости. Он добавил, что ведётся «систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз».

Кроме того, в СКР сообщили об установлении очередных фактов жестокости боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, установлен факт жестокого убийства жительницы города Мариуполя азовцем (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным Админ — Алексеем Журавским.