Луганск, 26 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины при задействовании американских РСЗО M142 HIMARS обстреляли Белокуракино в Луганской Народной Республике. Об этом в четверг, 26 января, сообщается в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11:25 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в четверг Вооруженные силы Украины совершили артобстрел Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка в Донецкой Народной Республике.