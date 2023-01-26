Эль-Кувейт, 26 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. С предложением к спортсменам из России и Белоруссии поучаствовать в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК) выступил Олимпийский совет Азии (ОСА). Об этом 26 января сообщает пресс-служба ОСА.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

В заявлении отмечается, что ОСА верит в то, что спорт обладает объединяющей силой и у всех спортсменов, вне зависимости от национальной принадлежности и гражданства, должна быть возможность принимать участие в спортивных состязаниях.

«ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в Азии, в том числе на Азиатских играх», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что ОСА продолжает находиться в режиме ожидания, так как МОК совместно с международными федерациями в данный момент изучают пути возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования на строгих условиях.

Отметим, 25 января МОК выступил с предложением допустить не принимающих активного участия в спецоперации российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных состязаниях в нейтральном статусе с выполнением ряда условий.