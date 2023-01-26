Москва, 26 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев считает, что завершение конфликта на Украине никак не повлияет на течение прокси-войны англосаксов с РФ.

Алексей Никольский/РИА Новости Алексей Никольский

«Необходимо понимать, что даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников», — приводит слова Патрушева аппарат Совета безопасности 26 января.

Напомним, что прокси-войной называется вооруженный конфликт между двумя субъектами, не принимающими прямого и непосредственного участия в боевых действиях и/или действующих по подстрекательству.

Ранее Николай Патрушев заявлял, что конфликт на Украине является первым и показательным этапом гибридной войны между Россией и США.