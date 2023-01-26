Москва, 26 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Законопроект о персональной идентификации администратора общего собрания собственников в многоквартирном жилом доме внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Сергеем Неверовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Александр Кряжев/РИА Новости Многоквартирный дом

Сейчас закон позволяет при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме заочно определить в качестве администратора такого собрания как физическое лицо, так и юридическое. При этом идентифицировать конкретное лицо, которое принимает от собственников помещений письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, региональную информационную систему или иные информационные системы, невозможно, указано в материалах.

Парламентарии предлагают наделять полномочиями администратора общего собрания физическое лицо из числа собственников помещений в данном доме или должностное лицо управляющей организации. Депутаты считают, что предлагаемая конструкция позволит ужесточить требования к порядку проведения общего собрания, повысит степень заинтересованности в принятии решения строго в рамках действующего законодательства с учетом интересов собственников помещений и даст возможность идентифицировать лицо, которое будет нести ответственность за соответствием введенных им данных по вопросам повестки общего собрания волеизъявлению проголосовавших собственников помещений.