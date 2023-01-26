Москва, 26 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. На Крымском мосту завершили установку третьего пролета на левой стороне автомобильной части. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета», — говорится в сообщении.

По его словам, установка четвертого, последнего, пролета планируется осуществить 31 января 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минтранс России сообщил, что движение по Крымскому мосту после ремонтно-восстановительных работ возобновили раньше срока.

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