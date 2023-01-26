Берлин, 26 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Решение Германии поставлять немецкие танки Leopard 2 киевскому режиму и разрешить другим странам поступать так же является «исторически ошибочным». Об этом заявила 26 января депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен в эфире канала Democracy Now!

IMAGO/Christian Spicker/globallookpress.com Бундестаг

Она напомнила, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставка танков на Украину — это «красная черта», но теперь эта черта пройдена.

«Это происходит только из-за давления, сильного давления со стороны администрации [президента США Джо] Байдена в Соединённых Штатах», — сказала Дагделен.

По её словам, из-за «слишком сильного» давления Вашингтона в Германии входящие в правящую коалицию партия «Зелёные» и Свободно-демократическая партия якобы угрожали выйти из коалиции, если не будет принято решение о поставке танков.

Напомним, Германия приняла решение поставить на Украину роту танков Leopard 2 из 14 единиц.