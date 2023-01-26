Москва, 26 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Налоговые органы известили о начале проверки Следственным управлением по Центральному административному округу Москвы в отношении АО «Объединенная редакция изданий мэра и правительства Москвы» (АО «ОРИМиПМ») по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Из материалов следует, что речь идет о сумме, превышающей 45 миллионов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был выявлен сотрудниками ИФНС России № 3 по Москве при проведении проверки по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 2015 по 2018 года.

Отмечается, что АО «ОРИМиПМ» «заключало фиктивные договоры с целью занижения сумм налога на добавленную стоимость» с ООО «Агентство АРТ Медиа», ООО «АРТ Медиа», ООО «Артмедиа Групп».

«Установлено, что АО «ОРИМиПМ» получало необоснованную налоговую выгоду путем неправомерного применения налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с ООО «Агентство АРТ Медиа», ООО «АРТ Медиа», ООО «Артмедиа Групп».

В результате вышеуказанных действий неустановленных лиц из числа руководства Общества, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность АО «ОРИМиПМ», Общество не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года, а также налог на прибыль организации за 2015, 2016, 2017 гг., в размере, превышающем 45 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — отмечено в официальном уведомлении, которое имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Редакция ИА REGNUM пыталась связаться с руководством АО «ОРИМиПМ», но пока без результата.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2022 года акционерное общество «Объединённая редакция изданий мэра и правительства Москвы» обратилось в суд с иском о самобанкротстве. В качестве кредиторов фигурировали ООО «Тктел центр», ООО «Издательский дом «Графика», ОАО «ПФОП» и департамент СМИ и рекламы.

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