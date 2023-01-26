Лондон, 26 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил об угрозе российских и иранских хакеров, которые якобы осуществляют атаки против Британии и других странах. Об этом говорится на сайте британского центра кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

В Великобритании предупреждают, что атаки могут быть направлены на организации и частные лица с целью получения информации. В частности, британский центр кибербезопасности предупреждает о российской группе SEABORGIUM и иранской TA453, которые якобы на протяжении 2022 года проводили «вредоносные кампании».

Британское ведомство призывает проявлять бдительность, устанавливать сложный пароль, а также улучшать контроль доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал хакерские атаки на Россию, совершаемые с территории США.