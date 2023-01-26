Киев, 26 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы новым послом Великобритании в Киеве стал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил об этом 26 января в интервью телеканалу Sky News.

Sarsenov Daniiar. Ukraine Preside/globallookpress.com Борис Джонсон и Владимир Зеленский

«Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — сказал он в ответ на вопрос о возможности назначения Джонсона на эту должность.

Также Зеленский уточнил, что у него с бывшим премьер-министром Британии хорошие отношения, так как последний оказал киевскому режиму помощь в начале спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

В то же время глава режима Киева отметил, что он не может говорить о том, будет ли поддерживать Бориса Джонсона в случае, если последний вновь захочет избраться главой британского правительства, и добавил, что у него сложились «хорошие отношения» с действующим премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ввиду того, что глава киевского режима Владимир Зеленский не выполнил предвыборное обещание, данное им жителям Украины, прекратить конфликт в Донбассе и сам в это же время готовился начать войну с Россией, он давно перестал быть для президента РФ Владимира Путина возможным собеседником.