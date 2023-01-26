Москва, 26 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал происходящие на Украине события первым этапом гибридной войны с Соединенными Штатами Америки.

Defense.gov Николай Патрушев

«Сегодняшние события на Украине стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира», — цитирует Патрушева аппарат Совета безопасности.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции 23 января заявил, что война России с Западом переросла из гибридной в «почти настоящую».