Одесса, Украина, 26 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются 26 января в Одесской области, написал глава местной администрации Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

По его словам, сегодня произошло повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры «в результате массированного ракетного удара». В результате в регионе наблюдаются «значительные проблемы с электроснабжением».

Марченко заявил, что сейчас идут ремонтные работы и что сразу вернуть энергоснабжение не удастся — требуется время. Он распорядился обеспечить работу «пунктов несокрушимости».

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