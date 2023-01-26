Донецк, 26 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Под Угледаром в настоящее время идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. Об этом 26 января в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Цитата из видео с канала: Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя Ян Гагин.

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Он рассказал, что штурм Угледара осложнялся большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой, как это было в Мариуполе и Соледаре.

«Противник за время подхода к городу за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей. Ничего у них не вышло, они при этом теряли технику и людей», ― добавил советник Пушилина.

По его словам, находящиеся в Угледаре киевские боевики представляют собой разрозненные части, которые были туда собраны хаотично.

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«Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там ― это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий», ― пояснил Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января российские войска зашли в город Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Как заявил советник врио главы региона Игорь Кимаковский, военные закрепились на окраинах города, тем самым сковывают силы противника. В свою очередь, ВСУ пытаются вести контратаки, однако российская артиллерия наносит удары по противнику.