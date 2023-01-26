Москва, 26 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Криптовалюта не будет использоваться в качестве единой валюты стран БРИКС, считает депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в расчётах между странами БРИКС, а также в расчётах России с другими странами активно растёт доля национальных валют и «уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты».

«Полагаю, что это будет не криптовалюта (которую можно было бы назвать «Брикскоин»). Вероятно, речь идет о технологии CBDC — цифровой валюте Центробанков», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.