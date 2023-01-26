Угледар, ДНР, 26 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о новых успехах российских военных на угледарском направлении.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Под Угледаром сейчас идут жестокие бои, прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои уже идут на окраинах города <…>», — заявил Гагин эфире телеканала «Россия 1» в четверг, 26 января.

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль трассу, ведущую в Покровск, расположенный в 73 километрах от Угледара.

Ранее советник врио ДНР сообщал о том, что российские войска успешно закрепились на окраинах Угледара после прорыва линии обороны города.