Казань, 26 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Должность руководителя Республики Татарстан будет переименована из президента в раиса уже в 2023 году. От переходного периода, который предполагался до 2025 года — до истечения полномочий действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, решили отказаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Татарстан

Законопроект о поправках в конституцию республики, который предполагает отказ от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса, принял в первом чтении Госсовет РТ.

«Было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан», — об этом было сказано в ходе заседания председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана Альбертом Хабибуллиным.

Напомним, в Татарстане посчитали правильным предложить для названия должности руководителя республики реарабский титул «раис», который означает «вождь», «лидер».