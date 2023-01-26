Москва, 26 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Военнослужащие соединения управления группировки войск Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно обеспечивают связь и управление в войсках в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы военных 26 января опубликовало Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа российских связистов

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На видео, размещённом в телеграм-канале, показана мобильная аппаратная станция Р-166 «Артек», которая предназначена для обеспечения связью.

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«Задача данной радиостанции ― обеспечить управление вышестоящего командования при действии подразделений на расстоянии до 1 тыс. километров», ― рассказал командир роты связи с позывным Магадан.

Он также добавил, что возможность работы станции в движении обеспечивает непрерывное управление войсками.

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«Есть такое понятие ― Родину защищать! Когда пришла повестка, я сразу собрался и через дней семь был уже на Украине. Предложили пройти переобучение. Я сказал, что я всё помню. Сразу решил сюда идти», ― рассказал механик-водитель с позывным Лесник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны обнародовали кадры работы миномётных расчётов. Миномётчики Центрального военного округа отрабатывают навыки в тыловых районах спецоперации.