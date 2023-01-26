Краснодар, 26 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Краснодаре мужчина случайно выстрелил себе в грудь и два часа ходил с пулей, сообщает 26 января телеграм-канал Kub Mash.

Silas Stein/globallookpress.com Пули

Инцидент произошел 26 января в доме на улице Песчаной. Там 61-летний мужчина решил почистить обрез ружья и умудрился выстрелить себе в грудь.

«Когда он чистил ружьё, умудрился выстрелить себе в левую часть груди и… пошёл дальше заниматься своими делами», — говорится в сообщении канала.

Мужчина спустя несколько часов рассказал о случившемся дочери, которая ему позвонила. Девушка не поверила в рассказ отца, но, забеспокоившись, попросила мужа его проведать. Тот застал её отца лежащим на пороге дома и вызвал скорую помощь. По данным канала, прибывшим на место медикам потерпевший пояснил, что никому не стал звонить, потому что двери дома закрыты изнутри и никто бы не смог попасть в дом.

В тяжёлом состоянии мужчину забрали в реанимацию.