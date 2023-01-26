Москва, 26 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона право на отсрочки от призыва по мобилизации на время пребывания в священном сане предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Павел Бедняков РИА Новости Священнослужители

Выступая в Госдуме Патриарх Кирилл отметил, что в период частичной мобилизации во взаимодействии с Минобороны духовенству было предоставлена отсрочка от мобилизации на время пребывания в священном сане.

«Как вы знаете, канонические нормы православной церкви запрещают священнослужителям поступать на военную службу и даже брать в руки оружие. Мы надеемся, что упомянутое решение будет закреплено законодательно», — сказал глава РПЦ.

Священник призван помогать воюющим, но не с оружием в руках, а духовно поддерживая воинов, подчеркнул он.