В Московской области нашли заряженный реактивный пехотный огнемет «Шмель»
В Московской области обнаружили заряженный реактивный пехотный огнемет «Шмель»
Пушкино, Московская область, 26 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Заряженный реактивный пехотный огнемет (РПО) «Шмель» был обнаружен в городе Пушкино Московской области. Об этом 26 января сообщил телеграм-канал SHOT.
По информации источника, заряженный РПО был найден местным жителем на берегу реки Уча, где, как видно на опубликованных фотографиях, он лежал в полиэтиленовом пакете.
Также указывается, что выехавшие на место сапёры установили, что оружие было заряжено, опломбировано и находилось в «транспортировочном положении». В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежит этот РПО.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Херсонской области полицейские нашли и уничтожили крупный тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой.