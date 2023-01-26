Пушкино, Московская область, 26 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Заряженный реактивный пехотный огнемет (РПО) «Шмель» был обнаружен в городе Пушкино Московской области. Об этом 26 января сообщил телеграм-канал SHOT.

Константин Морозов/РИА Новости Реактивный пехотный огнемёт РПО-А («Шмель»)

По информации источника, заряженный РПО был найден местным жителем на берегу реки Уча, где, как видно на опубликованных фотографиях, он лежал в полиэтиленовом пакете.

Также указывается, что выехавшие на место сапёры установили, что оружие было заряжено, опломбировано и находилось в «транспортировочном положении». В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежит этот РПО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Херсонской области полицейские нашли и уничтожили крупный тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой.