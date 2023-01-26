Киев, 26 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы России продвигаются на востоке. Об этом 26 января глава киевского режима сказал в интервью Sky News.

Presidential Office of Ukraine/globallookpress.com Владимир Зеленский

«На востоке они продвигаются вперед», — сказал Зеленский в эксклюзивном интервью Кей Берли.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава киевского режима Владимир Зеленский давно перестал быть для президента РФ Владимира Путина возможным собеседником, так как тот не выполнил предвыборное обещание, данное им жителям Украины, прекратить конфликт в Донбассе и готовился начать войну с Россией.

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